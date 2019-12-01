Tv Azteca sale de la Bolsa Mexicana de Valores; se encuentra en concurso mercantil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 11:17:32

Ciudad de México, a 18 de marzo 2026.- La empresa Tv Azteca canceló la inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV) de la totalidad de las acciones representativas de su capital social y de los certificados de participación ordinarios, con clave de cotización “Azteca” serie “CPO”, luego de 30 años de formar parte de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

A través de un comunicado dirigido a sus accionistas, la televisora propiedad de Ricardo Salinas Pliego reveló que, como parte de su reorganización, la compañía salió del mercado accionario nacional.

Asimismo, el medio de comunicación constituyó el fideicomiso F/1597, al que transmitió los recursos necesarios para adquirir todos los títulos que estaban listados en BMV y se encuentran entre el público inversionista; es decir, quienes tengan valores de la emisora deberán canjearlos y se les pagará.

Cabe recordar que el pasado 26 de febrero, Tv Azteca se acogió a un concurso mercantil, como parte de una reorganización corporativa, operativa y financiera aprobada por sus accionistas.

En ese sentido, la empresa pidió la protección de la ley para negociar con sus acreedores, que no podrán ejecutar embargos inmediatos.