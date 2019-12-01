Representante comercial de EEUU llega a México; se reunirá con Sheinbaum y Ebrard

Representante comercial de EEUU llega a México; se reunirá con Sheinbaum y Ebrard
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 08:59:37
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Ciudad de México, a 20 de abril 2026.- Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos en las negociaciones del Tratado Comercial de Norteamérica (T-MEC), aterrizó en la Ciudad de México, en donde se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard.

El funcionario estadounidense aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y fue recibido por el ex canciller.

Cabe señalar que en marzo pasado iniciaron las revisiones del tratado comercial, con reuniones bilaterales entre México y Estados Unidos.

Ambas partes acordaron mantener contactos técnicos de forma regular de cara al inicio de la revisión conjunta con Canadá

No obstante, se espera que las negociaciones entre los tres países que integran el T-MEC inicien a mediados de este año.

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