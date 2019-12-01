OCDE señala rezago de México en productividad e informalidad

OCDE señala rezago de México en productividad e informalidad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 09:54:36
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Washington D. C., Estados Unidos, a 9 de abril 2026.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló que México tiene un rezago importante en materia de productividad, y alto índice de informalidad laboral, sobre todo cuando se le compara con las economías más fuertes de la región.

En su informe, Fundamentos para el crecimiento y la Competitividad 2026, el organismo regional sostiene que para reactivar la productividad México debe mejorar su capital humano, reducir la informalidad, cerrar brechas de infraestructura y logística, y expandir la generación renovable para apoyar la descarbonización y atraer más inversión extranjera.

Asimismo, añadió que el  75 por ciento de los empleadores reporta dificultades para cubrir vacantes por falta de habilidades adecuadas.

Por otra parte, reconoció que la tasa de desempleo en México se encuentra en niveles históricamente bajos.

Subrayó también que la inversión repuntó entre 2021 y 2024, apoyada por proyectos públicos de infraestructura en el sur, región que también identificó como la menos productiva, contrario al norte del país.

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