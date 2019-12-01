Inflación en México se dispara en marzo; alcanza el 4.59%

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Abril de 2026 a las 11:17:38

Ciudad de México, a 9 de abril 2026.- La inflación general anual en México se situó en 4.59 por ciento durante el mes de marzo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el organismo autónomo explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 145.544, es decir, aumentó 0.86 por ciento respecto al mes anterior.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.38 por ciento a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.29 % y los de servicios, 0.48 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.46 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 10.75 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.85 por ciento.

Mientras tanto, en marzo pasado, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo un aumento mensual de 0.91 y de 4.56 por ciento a tasa anual. En el mismo periodo de 2025, ascendió 0.21 y 3.60 %, en ese orden.