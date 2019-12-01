EEUU reinicia reembolso de más de 166 mil mdd en aranceles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 11:47:18

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de abril 2026.- El gobierno de Estados Unidos comenzó con el proceso de reembolso de unos 166 mil millones de dólares cobrados en aranceles por la Administración federal, los cuales fueron calificados como ilegales por la Corte Suprema en febrero pasado.

Por lo anterior, el Servicio de Aduanas estadounidense inicio la primera fase de los pagos para una gran parte de las empresas nacionales afectadas, a las que espera devolver un monto inicial de 127 mil millones de dólares.

De acuerdo con fuentes oficiales, el portal se activará y alrededor del 63 por ciento de las empresas elegibles podrán reclamar la devolución de las tarifas anunciadas por el presidente Donald Trump bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977.

Esta primera etapa se centrará en los pagos arancelarios que técnicamente continúan bajo revisión federal y por lo tanto, aún no han sido liquidados de forma definitiva, explicaron las autoridades.

Asimismo, el Servicio de Aduanas explicó que una vez aceptadas las solicitudes de los importadores, se da un plazo de entre 60 y 90 días para emitir los reembolsos.

Más de tres mil empresas, entre ellas los gigantes Costco y FedEx, demandaron a la Administración republicana para asegurar esos reembolsos. Cabe señalar que varios de estos procesos iniciaron antes del fallo de la Corte.