Desempleo baja en septiembre; se ubica en 2.8%

Desempleo baja en septiembre; se ubica en 2.8%
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2026 a las 07:59:06
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Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- La tasa de desempleo en México en el pasado mes de septiembre bajó a 2.8 por ciento de la población económicamente activa (PEA), por debajo del 3 por ciento registrado en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Igualmente, el dato sobre el desempleo es .2 por ciento menor al registrado en agosto de 2026, precisó el organismo autónomo.

Igualmente, en el estudio se mencionó que la población desocupada fue de 1.8 millones de personas, lo que representó una disminución de 91 mil 506 respecto a septiembre del año pasado.

Por otra parte, la PEA llegó a 61.7 millones de personas de 15 años y más, una reducción anual de 358 mil 839 personas, mientras que la tasa de participación económica se ubicó en 58.5 por ciento, frente al 59.6 por ciento de septiembre de 2025.

De dicha cifra, 60 millones de personas estuvieron ocupadas, una caída de 267 mil 333 respecto al mismo mes del año anterior.

En contraste, la población no económicamente activa aumentó en 1.7 millones de personas, hasta los 43.9 millones.

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