Tras faltar a su audiencia en Los Ángeles Chávez Jr.,  su abogado dice desconocer su paradero

Los Ángeles, Estados Unidos, a 7 de julio de 2025.- Este lunes, se tenía programada una audiencia para el caso de Julio César Chávez Jr., en el tribunal superior de Los Ángeles, lo sorprendente fue que el boxeador no se presentó y su abogado defensor dice desconocer el paradero de Chávez Jr.

Netuu S.Badhan-Smith, jueza supervisora, puso una fecha para la audiencia, fijada para el 21 de agosto del año en curso, razón por la que su abogado comentó que volverán para la fecha acordada, con esperanza de resolver la situación legal de su representado.

Ante esta situación, el padre de Chávez Jr., Julio César Chávez, declaró que están trabajando los abogados en Estados Unidos para ver si se queda allá, y dicen estar también preparados por si lo deportan a México, “vamos a pelear bajo las leyes de México, si es que lo trasladan acá”, afirmó.

“Mi hijo conoce a mucha gente que anda en esas cosas, si vivimos en Culiacán sería imposible no conocer a toda esa gente que andan en cosas ilícitas, pero eso no indica nada. Yo en mi tiempo conocí a todo mundo y Gracias a Dios nunca se me señaló”, agregó.