Tensión en el nuevo Estadio Banorte: conato de bronca culmina con insultos racistas de aficionados hacia Helinho en la nueva zona

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 07:57:44

Ciudad de México, 19 de abril del 2026.- La derrota del Toluca frente al América estuvo marcada por momentos de tensión tanto dentro como fuera de la cancha, luego de que se registraran conatos de bronca entre jugadores y hechos polémicos con aficionados.

Uno de los primeros incidentes ocurrió durante el partido, cuando el jugador Helinho se encaró con Alejandro Zendejas, en medio de un ambiente ya cargado por el desarrollo del encuentro.

Posteriormente, los roces continuaron en la zona del túnel rumbo a los vestidores, donde se observaron empujones y forcejeos que involucraron a Helinho y al delantero Henry Martín, según imágenes difundidas en redes sociales.

Minutos más tarde, comenzó a circular otro video grabado desde las gradas del Estadio Banorte. En él se aprecia cómo algunos aficionados provocan al futbolista de Toluca, quien responde con gestos hacia la tribuna y golpea un cristal en medio de la tensión.

En el mismo material se escucha a otro espectador lanzar insultos y expresiones de carácter racista dirigidas al jugador brasileño, lo que ha generado reacciones y críticas en redes sociales.

Hasta el momento, ni la Liga MX ni los clubes han emitido una postura oficial sobre estos hechos.