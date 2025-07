Santiago Mele llegó a un club de primer nivel; afirma Bielsa 

Monterrey, Nuevo León, a 10 de julio de 2025.- Luego de que el guardameta Santiago Mele, llegara al club de los Rayados, procedente del Junior Barranquilla, declaró cosas interesantes, diciendo que ha quedado impactado con las instalaciones y el equipo de los rayados, afirmando que superó sus expectativas.

“Bielsa me dijo que es un club de primer nivel y por eso me felicitaba. He corroborado todo lo que me dijo desde el día que llegué, es increíble el staff de trabajo que se tiene y la forma en que se preocupan por el jugador”.

Mele, el guardameta de 27 años de edad, ha mostrado lo feliz que le hace estar en el club, mostrándose comprometido y positivo ante lo que viene, asegurando que quiere hacer historia y ayudar al club a conseguir títulos.

En cuanto al portero Andrada, fuentes extraoficiales cuentan que, muy probablemente lo vendan, para dejar a Santiago Mele como portero indiscutible de la institución, ya que es un portero que ha generado una alta expectativa, esto por su recorrido en distintas ligas del mundo, como son la liga de Turquía, España y Argentina.