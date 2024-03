Moisés Muñoz incursiona en la política y alza la mano para dirigir la CONADE

Ciudad de México, a 20 de marzo de 2024.- El exportero de las Aguilas del América, Moisés Muñoz, alzó la mano para dirigir la Comisión Nacional del Deporte y aspira reemplazar a la velocista Ana Gabriela Guevara.

El también analista deportivo de TUDN anunció que participará en la campaña electoral de la candidata presidencial del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que se siente preparado para tomar la dirección de la Conade y promover el deporte en el país.

Fue por medio de sus redes sociales que el ex arquero del Club América confirmó su nueva incursión en la escena política.

“Estoy muy contento de anunciar que estaré participando en la promoción de la Dra. Claudia Sheinbaum, así como en construcción de la agenda del deporte para el próximo sexenio, a través de la iniciativa Deporte_ CS”, publicó en su cuenta de X.

En entrevista con Eduardo Videgaray y José Ramón para el programa La Corneta, Moisés Muñoz fue cuestionado si está preparado para la presión del puesto, debido a las polémicas que ha protagonizado su actual titular de Conade y el descontento que ha generado entre los deportistas, Muñoz respondió que esta “acostumbrado a las mentadas”, por lo que se planea tener una larga carrera en la política.

“Estoy acostumbrado, soy americanista, y las mentadas de madres, he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y suma como ciudadano viene porque quiero hacerlo”, destacó.