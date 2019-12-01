Irak celebra histórica clasificación al Mundial con desfile y homenajes del gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 20:22:40

Bagdad, Irak, 4 de abril de 2026.- La selección de Irak fue recibida entre festejos multitudinarios luego de conseguir su histórica clasificación al Mundial de 2026, logro que puso fin a una espera de 40 años desde su última participación en una Copa del Mundo.

Como parte de la celebración, los jugadores recorrieron las calles de Bagdad en un autobús descubierto, donde convivieron con miles de aficionados que salieron a ovacionar al equipo tras asegurar su boleto a la justa mundialista.

El ambiente fue de euforia total, con banderas, cánticos y una caravana que acompañó al plantel durante el desfile organizado para reconocer uno de los mayores logros recientes del futbol iraquí.

Ante la magnitud del logro, el gobierno de Irak también anunció una serie de reconocimientos para la selección nacional, entre ellos la entrega de pasaportes diplomáticos, la emisión de sellos postales conmemorativos y la designación de calles con nombres alusivos al equipo en distintas partes del país.

La clasificación representa la primera presencia de Irak en un Mundial desde México 1986, por lo que el regreso del equipo ha sido considerado un momento histórico para el deporte del país.