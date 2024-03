Dan libertad provisional a Dani Alves; pagó un millón de euros de fianza

Barcelona, España, a 20 de marzo 2024.- El ex futbolista Dani Alves obtuvo su libertad provisional por parte de un tribunal de la ciudad de Barcelona, España, a cambio del pago de una fianza de un millón de euros, mientras se resuelven recursos contra su condena de violación.

En el auto, la Audiencia de la ciudad condal estableció que acuerda la libertad del astro brasileño, "mediante el pago de una fianza de 1.000.000 euros"; además, se le retirarán sus pasaportes español y brasileño y no debe mantener contacto alguno con la víctima de la violación.

Según el documento oficial, a Alves se le prohíbe aproximarse a la denunciante a menos de mil metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar que frecuente con regularidad.

Por su parte, la abogada del ex estrella del Futbol Club Barcelona, Inés Guardiola, argumentó que su cliente ya cumplió con un cuarto de la pena que le fue impuesta; asimismo, aseguró que el ex jugador no se fugaría.