Cruz Azul deja escapar el invicto como local tras caer ante Pachuca

Puebla, Pue., 4 de abril de 2026.- Cruz Azul sufrió un nuevo tropiezo en el Clausura 2026 al caer 2-1 ante Pachuca en la Jornada 13, resultado con el que no solo volvió a dejar puntos en el camino, sino que además puso fin a una racha de 15 partidos sin perder como local.

Por otro lado, Pachuca aprovechó mejor sus momentos en el encuentro y castigó una desatención de Andrés Gudiño para tomar ventaja. Ya en el complemento, una gran definición amplió la diferencia y terminó por inclinar el duelo, mientras Cruz Azul fue perdiendo claridad y reacción en los minutos finales en el Cuauhtémoc.

Con el triunfo, Pachuca dio un salto importante en la tabla al colocarse por encima de Pumas, además de enviar una señal de autoridad en el torneo al imponerse frente a uno de los equipos señalados como aspirantes al título del futbol mexicano.

Tras la derrota, Cruz Azul se mantiene momentáneamente en la segunda posición con 27 puntos, aunque podría quedar más rezagado si Chivas consigue la victoria este domingo, lo que ampliaría la distancia a seis unidades. Del otro lado, Pachuca escaló de forma provisional al cuarto lugar con 25 puntos, reforzando su presencia entre los protagonistas del Clausura 2026.