Atlante vence 4-2 a Monterrey en el Estadio Banorte

Atlante vence 4-2 a Monterrey en el Estadio Banorte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2026 a las 21:42:34
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Ciudad de México, 25 de septiembre de 2026.- Atlante consiguió una importante victoria como local luego de vencer 4-2 a Monterrey en el Estadio Banorte, en partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026.

Los Potros de Hierro comenzaron mejor el encuentro y rápidamente encontraron la ventaja. Al minuto 11, Luis Puente aprovechó una atajada de Esteban Andrada para mandar el balón al fondo de las redes y poner el 1-0.

Monterrey no tardó en reaccionar y al 18’ consiguió el empate por medio de Hugo Cuypers, quien recibió el balón, recortó a un defensor y sacó un disparo de zurda que dejó sin oportunidad a Óscar Jiménez.

Para la segunda mitad, Atlante volvió a tomar la ventaja. Al minuto 53, Luis Calzadilla apareció para marcar el 2-1 después de que un disparo de Jhojan Julio pegara en el poste. Diez minutos más tarde, Eduardo Tercero aumentó la diferencia con un disparo cruzado tras una buena jugada colectiva.

Rayados todavía tuvo tiempo para buscar la remontada y al 83’ se acercó con un cabezazo de Roberto de la Rosa en un tiro de esquina, sin embargo, cuando parecía que Monterrey podía complicar el cierre del partido, Jhojan Julio apareció en el tiempo agregado para marcar el cuarto tanto del Atlante y asegurar el triunfo.

La Jornada 11 se disputará hasta la segunda semana de octubre debido a la Fecha FIFA. Atlante visitará a Querétaro, mientras que Monterrey visitará al América en el Estadio Banorte.

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