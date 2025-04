SEE Michoacán impulsa la literatura con la edición de 14 títulos

Morelia, Michoacán, a 4 de abril de 2025.- En lo que va del presente año, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), bajo la dirección de Gaby Molina, ha presentado 14 libros publicados bajo el sello de Cuarta República, la editorial pública de Michoacán, que busca preservar la memoria histórica, pero también promover las letras de nuestro tiempo.

"En concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) surge Cuarta República, como una iniciativa que busca el reconocimiento del bagaje histórico y la preservación del patrimonio cultural, al mismo tiempo que fomenta la lectura mediante la distribución de libros gratuitos", abundó la secretaria de Educación.

En coedición con el Fondo de Cultura Económica (FCE), Cuarta República publicó 10 libros, presentados en el mes de febrero en la Ciudad de México, entre cuyos títulos están “Francisco J. Múgica. El presidente que no tuvimos”, de Anna Ribera Carbó; “Pueblo en vilo”, de Luis González y González; “Don Melchor Ocampo, reformador de México”, de José C. Valadés, y “Me quiebro, pero no me doblo”, de Orlando Ortiz.

Además de esos títulos de historia, también ha acercado a los lectores libros de géneros literarios que contribuyen al reconocimiento de trayectorias de poetas michoacanos como Luis Girarte que presentó en Sahuayo su poemario “Altar de la Indolencia”; y Margarita Vázquez, que, para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, presentó “¡Lotería, cuarto creciente!” y “De cara al caracol. Poesía reunida (1985-2024)”.

Una obra emblemática y de carácter universal que se ha traducido a la lengua purépecha para reforzar la interculturalidad y rescate de lenguas originarias es la obra “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupéry, publicada por Cuarta República, la editorial local Palenque, la Secretaría de Cultura del Estado (Secum), además del apoyo de la embajada francesa en México. Este libro será distribuido en escuelas de nivel básico y Media Superior de habla purépecha.