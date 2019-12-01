Invita SeCultura a conmemorar Día de la Escritora, en Cabina de Lectura de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Octubre de 2026 a las 12:49:39

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a conmemorar el Día de la Escritora, con una lectura colectiva y trueque de libros de autoras en la Cabina de Lectura “Morelia se Lee” del Andador El Nigromante, este viernes 23 de octubre a partir de las 12:00 horas.

Esta actividad es realizada por el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para reivindicar la labor de las mujeres escritoras, visibilizar su legado, además de promover el uso del espacio público como un lugar seguro para leer, dialogar y expresarse libremente.

"Queremos que las Cabinas de Lectura sean espacios vivos de encuentro, donde la literatura nos permita dialogar, compartir experiencias y reconocer el enorme legado que las escritoras han aportado a nuestra cultura”, expresó la secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz.

Además de añadir que “Conmemorar el Día de la Escritora también es abrir espacios para que más mujeres hagan escuchar su voz y encuentren en la lectura una herramienta de expresión y comunidad".

De 12:00 a 14:00 horas tendrá lugar un trueque literario, en el que las personas asistentes podrán intercambiar entre sí un libro en buen estado escrito por una mujer.

Posteriormente, de 13:00 a 14:00 horas, se realizará una lectura en voz alta de cuentos breves y poesía de escritoras como Amparo Dávila, Leonora Carrington, Agustina Bazterrica, Nelly Campobello, Rosario Castellanos y Beatriz Espejo, entre otras.

Después de cada lectura se abrirá un espacio de conversación con el público para reflexionar sobre las obras, las autoras y la importancia de seguir construyendo espacios de participación y difusión para las mujeres en la literatura.

En ese sentido, SeCultura Morelia invita a la ciudadanía a sumarse a esta jornada y a disfrutar de una mañana dedicada a las letras, el diálogo y el reconocimiento del talento de las escritoras.