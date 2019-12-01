Catrinas y catrines participarán en la pasarela Art & Fashion Fest 2026

Querétaro, Querétaro, a 1 de octubre de 2026.- Del 16 al 18 de octubre el Centro de las Artes de Querétaro (CEART) recibirá arte, moda, diseño, maquillaje, música y danza en torno al Día de Muertos, una de las tradiciones más importantes de México, con la edición 2026 del “Arteza – Mictlán / Art & Fashion Fest 2026”, evento al que se espera la asistencia de alrededor de 5 mil personas, infirmó Arturo Mora Campos, director de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Cultura del estado (SECULT).

Explicó que Arteza México es una plataforma dedicada a la gestión, producción y vinculación cultural, con una visión que busca que el talento mexicano encuentre estructura, identidad y proyección.

“Nuestras tradiciones permanecen vivas cuando encuentran nuevas formas de compartirse. Acercarlas a otras generaciones, reconocer nuestras raíces y encontrarnos alrededor del arte también fortalece nuestra identidad y construye cultura de paz”.

Adelantó que artistas, diseñadores, modelos, maquillistas, artesanos y otros talentos encontrarán en el festival una plataforma para presentar su trabajo, vincularse y llegar a nuevos públicos, esta vez alrededor del Mictlán, motivo de la mitología mexica con el que también se muestra la fuerza de la economía creativa.

Wendy Arteaga, directora general de Arteza México, señaló que en esta segunda edición el Arteza Mictlán / Art & Fashion Fest crecerá seis veces con relación al evento de 2025, en lo referente a cantidad de artistas participantes, emprendedores que estarán presentes y público al que se espera llegar.

Entre las actividades más importantes del festival destacó la pasarela en la que desfilarán 30 catrines y catrinas luciendo vestimentas de diseñadores locales y maquillaje de la casa Makeup Artist, además de la participación de 23 artistas plásticos emergentes y consagrados.

Agregó que se instalará también un showroom con 20 stands en los que emprendedores mexicanos exhibirán y venderán productos como joyería, ropa, artesanías y pan de muerto, entre otros; se presentarán 14 artistas escénicos y habrá diversos conversatorios con temas como cine y lucha libre, en los que participarán profesionales del deporte del pancracio.

Señaló que la agrupación Guerreros Guardianes participará con el concepto “Gerreros Mictlán”, consistente en una plataforma textil a partir de la cual diversos artistas harán un juguete de autor, continuando con la intención de acercar el arte a las comunidades y los barrios para prevenir conductas de riesgo en las infancias y las juventudes.

Mónica Arandia Modragón, coordinadora del CEART, refirió que la propuesta del Arteza Mictlán / Art & Fashion Fest busca generar un diálogo entre tradición y cultura, demostrando que las raíces también pueden expresarse a través de lenguajes culturales como la moda, el maquillaje artístico, la fotografía, las artesanías y las instalaciones.

“La edición 2026 lleva por nombre Mictlán, el viaje de las almas, un concepto que propone al público realizar un recorrido simbólico por nuestras raíces, nuestras transformaciones culturales y las expresiones contemporáneas de México. Invitamos a las familias a asistir a este gran evento, del 16 al 18 de octubre, en el que todas las actividades serán gratuitas. El programa puede consultarse en las redes sociales de la SECULT”.