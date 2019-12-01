Nuevo libro escrito en la UNAM Morelia, referente global en astronomía

Morelia, Michoacán, 27 de febrero de 2026.- Un nuevo libro especializado podría convertirse en una referencia mundial para el campo de la formación estelar. Escrito por Enrique Vázquez Semadeni de la UNAM Morelia, el libro trata sobre cómo el gas fluye en nuestra galaxia, y cómo esto lleva al nacimiento de nuevas estrellas.

“Estoy súper entusiasmado”, dijo Vázquez Semadeni, investigador del grupo de física del medio interestelar del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA). “Espero que ayude a unificar el conocimiento de la comunidad acerca de los temas que se tratan en el libro, muchos de los cuales hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación”.

Las estrellas nacen en unas enormes nubes de gas y polvo llamadas nubes moleculares. El proceso de formación de las estrellas forma parte de un ciclo más largo en el que las nubes se forman, producen muchas estrellas, y luego se destruyen por la energía que las mismas estrellas inyectan en la nube. El libro discute estos temas de forma amplia y profunda, así como una visión contemporánea de los fundamentos teóricos subyacentes.

Escribir un libro requiere mucha motivación, y a veces un empujoncito. “Desde hace unos 20 años yo ya venía jugando con la idea de escribir un libro sobre turbulencia en el medio interestelar”, dijo el autor. “Años después, una colega estadounidense sugirió que alguno de los especialistas en el tema escribiéramos un libro. Eso me motivó y empecé a buscar editoriales. Finalmente en 2016 firmé un contrato con IOP Publishing, la editora del Astrophysical Journal”.

Pero justo al mismo tiempo, Enrique Vázquez Semadeni fue designado como Director del IRyA por el periodo 2015–2019, “lo cual conllevaba una gran carga de trabajo”, dijo. “Esto me retrasó significativamente hasta que terminó mi cargo. Aún después, lo más difícil fue darme tiempo para escribirlo, pues en ese momento tenía tres estudiantes de posgrado realizando sus tesis conmigo. Finalmente, según fui avanzando, y viendo más cerca el final, me decidí a ir haciendo a un lado otras actividades”.

A pesar de las dificultades, la publicación del libro entusiasma mucho al investigador, porque “propone un nuevo paradigma y una forma diferente de estudiar la formación estelar a la que se presenta en otros libros sobre el tema, incluso recientes”, dijo, y resaltó que “es muy importante que los investigadores mexicanos generemos este tipo de trabajos. Si un libro dirigido a estudiantes de posgrado e investigadores se vuelve una referencia en el tema, pone a los autores y a la comunidad científica mexicana en la frontera de la investigación en ese campo”.