Llega la misión Artemis II a la órbita de la Luna

Cabo Cañaveral, California, a 6 de abril de 2026.- El regreso de misiones tripuladas a las inmediaciones de la Luna se concretó este lunes, cuando la nave de NASA correspondiente a Artemis II ingresó a la órbita del satélite natural, marcando un hito histórico tras más de cinco décadas sin presencia humana en esa región.

La maniobra se registró alrededor de las 14:45 horas (tiempo del este de Estados Unidos), momento en el que la cápsula Orión comenzó su fase de observación, incluyendo el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna, una zona invisible desde la Tierra.

A bordo viajan cuatro astronautas que conforman una de las tripulaciones más diversas en este tipo de misiones: Reid Wiseman, Christina Koch (quien se convirtió en la primera mujer en llegar a este punto), Victor Glover (primer astronauta afrodescendiente en lograrlo), y el canadiense Jeremy Hansen, el primer extranjero en participar en una misión lunar de la agencia estadounidense.

De acuerdo con la NASA, el ingreso a la órbita lunar ocurre cuando la nave deja de estar dominada por la gravedad terrestre y pasa a ser atraída principalmente por la Luna. Durante esta fase, la tripulación enfrenta también un periodo de incomunicación de aproximadamente 40 minutos al cruzar por la cara oculta del satélite.

La misión contempla alcanzar tanto el punto más cercano a la Luna como la mayor distancia respecto a la Tierra, estimada en unos 406 mil 760 kilómetros. Además, los astronautas serán testigos de un eclipse solar prolongado, de alrededor de 53 minutos, que no será visible desde el planeta.

Aunque Artemis II no incluye un alunizaje, forma parte de una serie de pruebas clave para futuras misiones con el objetivo de establecer una presencia humana sostenida en la superficie lunar. Hasta ahora, el proyecto ha cumplido la mayoría de sus objetivos, pese a retrasos acumulados de aproximadamente dos años antes de su lanzamiento.

Durante el trayecto, se reportaron incidentes menores, como un problema inicial con el sistema sanitario de la nave y la presencia de un olor inusual que aún era investigado, sin afectar el desarrollo general de la misión.

La nave despegó el pasado 1 de abril desde Cabo Cañaveral y, tras completar su recorrido de seis días, se prevé que concluya su viaje el próximo viernes con un amerizaje en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, California.