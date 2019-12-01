Artemis II alista histórico sobrevuelo lunar previsto para este lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Abril de 2026 a las 21:20:26

Cabo Cañaveral, Florida, 4 de abril de 2026.- A dos días de su histórico sobrevuelo lunar, los cuatro astronautas de la misión Artemis II dedicaron este sábado a los preparativos finales del viaje previsto para el próximo lunes.

El próximo lunes, la tripulación conformada por el comandante Reid Wiseman y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen buscará hacer historia al llegar a la cara oculta de la Luna, en una misión que los llevará a recorrer 406 mil 773 kilómetros desde la Tierra, la mayor distancia alcanzada por humanos.

Durante gran parte del sábado, los astronautas concentraron sus actividades en la revisión de los objetivos previstos para las observaciones de la cara oculta del satélite natural, una fase considerada clave dentro de una misión que apunta a convertirse en un nuevo acontecimiento de la exploración espacial.

La NASA mencionó que las imágenes obtenidas representan un momento histórico para la observación humana del espacio y anticipan varios de los récords que se esperan alcanzar con Artemis II, misión considerada fundamental para abrir el camino hacia un futuro alunizaje tripulado.