Noche de Ánimas Quiroga 2024: Un tributo a la tradición y cultura de Michoacán

Morelia, Michoacán, 23 de octubre de 2024.- En una rueda de prensa celebrada recientemente, la Secretaría de Turismo de Michoacán y el Ayuntamiento de Quiroga anunciaron uno de los eventos más emblemáticos del municipio: la Noche de Ánimas Quiroga 2024, presentando la imagen oficial de este magno evento.

Durante el encuentro, la presidenta municipal de Quiroga, Alma Mireya González Sánchez, junto con representantes de Turismo Estatal y los jefes de tenencia de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro y San Andrés Ziróndaro, extendieron una cálida invitación a turistas de todo el país y del extranjero, así como a los habitantes de Michoacán y Quiroga, para que vivan la riqueza de nuestras tradiciones del 31 de octubre al 2 de noviembre.

En este sentido, se anunció con entusiasmo que, por primera vez, se erigirá un altar monumental en honor a Tata Vasco, una figura emblemática de la región. Asimismo, se incluirá una exhibición de velas y bateas, rindiendo homenaje a las tradiciones del Día de Muertos y ofreciendo una experiencia visual y cultural única para los asistentes.

Además, se llevará a cabo una feria de pozole al estilo purhépercha, que no solo celebrará la gastronomía local, sino que también busca generar una significativa derrama económica para el municipio.

“Esta iniciativa se enmarca dentro de los esfuerzos para impulsar el turismo y promover la riqueza cultural de Quiroga, fortaleciendo así el vínculo entre los visitantes y las tradiciones que nos definen. Se espera que la combinación de estas actividades atraiga a un gran número de turistas, enriqueciendo la experiencia del Día de Muertos en el municipio”, expresó la alcaldesa.

Por ende, se presentó el programa de actividades, que podrá consultarse en las redes sociales oficiales del Gobierno de Quiroga

31 de octubre:

• 9:00 a.m. - Exposición y pinta de catrinas.

• 7:00 p.m. - Inauguración de los altares monumentales.

• 8:00 p.m. - Presentación cultural.

1 de noviembre:

• 9:00 a.m. - Exposición y pinta de catrinas.

• 11:00 a.m. - Inauguración de la Feria del Pozole.

• 12:00 p.m. - Inicio del concurso de artesanías, concurso de la vela y arranque del corredor comercial.

• 4:00 p.m. - Pinta de Bateas.

• 6:30 p.m. - Demostración cultural.

2 de noviembre:

• 12:00 p.m. - Corredor comercial y exposición del Concurso de Artesanías y la Vela.

• 1:30 p.m. - Corredor gastronómico.

• 3:00 p.m. a 6:00 p.m. - Degustación gastronómica.

• 4:00 p.m. - Pinta de bateas.

• 7:00 p.m. - Desfile de catrinas.

• 8:00 p.m. - Concurso de catrinas.

• 9:00 p.m. - Premiación de los concursos de catrinas, artesanías y vela.

Tras ello, con la asistencia también de la regidora de Turismo, Karina Campuzano, se afirmó que, con esta diversa y atractiva cartelera, se busca promover la cultura y las tradiciones de la región, ofreciendo una experiencia única para todos los asistentes.

“Se espera que este evento no solo celebre la memoria de nuestros seres queridos, sino que también fortalezca la unión de la gente y el aprecio por nuestras costumbres”, sostuvo Alma Mireya González, lo que se fortaleció con la invitación de los jefes de tenencia de Santa Fe de la Laguna, San Jerónimo Purenchécuaro y San Andrés Ziróndaro a sus comunidades que también se vestirán de fiesta y tradición para el deleite de los turistas.