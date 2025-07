Sancionarán con cárcel a quienes tiren basura en vía pública en Tapachula, Chiapas

Tapachula, Chiapas, a 12 de julio de 2025.- Este sábado, el ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, comunicó que tendrán mano dura en contra de las personas que tiren basura en la vía pública, afirmando que tendrá consecuencias legales, las cuales podrían terminar en cárcel.

Esto se dio a conocer mientras se llevaba acabo la jornada de “por un Tapachula más preventivo y más limpio”.

Yamil Melgar Bravo, presidente municipal, comentó que el mensaje es claro, no quiere más calles sucias, no quiere que nadie más contamine la ciudad.

“No hay tolerancia, ya la tolerancia no tenemos por qué, es una obligación, está en un bando de policía, no es nada inventado, está reglamentado… que no se nos pongan en la línea de tiro porque vamos a tener que hacer nuestro trabajo”.

Las autoridades pidieron a la población su colaboración para mantener limpia la ciudad, ya que, si se quiere lograr, tiene que haber apoyo de todos.