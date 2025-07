El exboxeador Erik “Terrible” Morales renuncia al Ayuntamiento de Tijuana por presunto abuso a una subordinada: Es la segunda denuncia contra el exdiputado morenista

Tijuana, BC., a 12 de julio de 2025.- Erik Isaac “Terrible” Morales Elvira, ex boxeador profesional y figura pública en Baja California, renunció a su cargo como titular de la Secretaría del Bienestar en el Ayuntamiento de Tijuana, luego de que una colaboradora lo denunciara formalmente por abuso sexual.

La denuncia, presentada el pasado 10 de julio ante la Sindicatura municipal y la Fiscalía General del Estado de Baja California, detalla que los hechos ocurrieron el jueves 4 de julio de 2025 en las oficinas del Palacio Municipal. Según el testimonio de la víctima, ese día el ex funcionario la llamó a su oficina con pretextos laborales y luego cerró la puerta para atacarla físicamente.

En el documento legal al que tuvo acceso el semanario ZETA, la víctima relató:

“...al entrar a su oficina, ERIK cerró la puerta de su oficina, él me dijo que me sentara y yo me senté... comenzó a acercarse a mí y tomarme del brazo, por lo que sentí incomodidad... me tomó a la fuerza de los brazos... comenzó a utilizar un lenguaje obsceno hacia mi persona diciéndome: me encantas, mamacita, chiquita dame un beso... me apretaba más con sus manos mis brazos, besó mi boca a la fuerza... metió su lengua en mi oreja... su pene estaba erecto y estaba poniéndolo en mi vagina... yo le seguía diciendo que por favor se detuviera...”.

La denunciante, quien se encontraba en estado de shock, confesó que en un principio no supo cómo reaccionar ni a quién acudir. Fue hasta que habló con sus padres y con su pastor que decidió levantar la denuncia. Desde entonces, no ha regresado a su puesto de trabajo debido a las secuelas físicas y psicológicas del ataque.

La salida de Morales del gabinete de Ismael Burgueño Ruiz se oficializó el 11 de julio, un día después de interponerse la denuncia. No es la primera vez que el ex funcionario enfrenta señalamientos de esta índole. En enero de 2024, otra mujer lo acusó de haber intentado forzarla sexualmente en 2013, cuando ella trabajaba como recepcionista en su gimnasio. En aquel momento, Morales desestimó la acusación, asegurando que se trataba de una maniobra política para perjudicar su candidatura a la alcaldía.

Erik Morales, de 48 años, es originario de Tijuana y se hizo famoso como boxeador profesional desde los 16 años. Tras su retiro definitivo en 2014, incursionó en la política. Fue director del Instituto Municipal del Deporte (IMDET) de 2007 a 2010, diputado federal por Morena en 2018 y titular del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE) en 2023.