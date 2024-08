Feria SAPICA presentó conferencia con diseñador sobre la moda a través del tiempo

León, Guanajuato, a 17 de agosto del 2024.- El analista de moda Manu Styling presentó su conferencia “Moda y Calzado como reflejo social” en la que puso de manifiesto algunas implicaciones de la moda en la sociedad. Esto fue parte de la 91 edición del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA).



Manu comenzó mencionando que la moda tiene un trasfondo muy interesante, ya que las personas se visten con distintas prendas para mostrar o comunicar algo al mundo.



Añadió que la moda nació con la jerarquización de las sociedades humanas, cuando múltiples tribus comenzaron a utilizar las pieles de los animales que cazaban como muestras de poder y estatus. Luego tomó más importancia a los símbolos, a costa de la comodidad y un ejemplo se dio en la Edad Media, cuando se utilizaban zapatos bastante alargados y puntiagudos para mostrar riqueza y status, aunque eran sumamente incómodos y llegaban a causar accidentes.



Esta tendencia de volver a la moda ridícula e incómoda también se relacionaba con las altas jerarquías. Con el pasar de los años, la moda fue evolucionando, y siempre estuvo estrechamente relacionada con el contexto social, político y cultural de cada etapa de la historia del ser humano.



A lo largo de la historia, la moda ha definido la identidad de múltiples individuos y grupos específicos. El hecho de utilizar distintas prendas puede llegar a transmitir mensajes de poder, jerarquía, libertad y cualquier otra cosa que cada persona o grupo desee.



Manu puntualiza que cada persona es capaz de encontrar su estilo al tomar las tendencias, movimientos y prendas que quiera para adaptarlos y reinventarlos de acuerdo con sus gustos y necesidades.



Presentación la nueva playera de SAPICA en colaboración con Mexico is the shit



Por otra parte, el diseñador Anuar Layón presentó la playera oficial de SAPICA en colaboración con su marca Mexico is the Shit. Esta playera es para dar la bienvenida a los compradores y visitantes a la ciudad de León y a la feria de SAPICA, que se desarrolló del 13 al 15 del presente.



La playera presenta el estampado “City of leather, dreams and shoemakers”, el cual busca representar la pasión de los expositores de SAPICA y los fabricantes de calzado de la ciudad por su trabajo.



Anuar Layón comentó que la presidenta de SAPICA, Daniela Reyes, tuvo lo visión de conectar con el público y celebrar la asistencia a la feria por medio de la elaboración de esta playera, a fin de que cada persona asistente pudiera llevarse una parte de ella.