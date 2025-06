Científicos descubren que la IA razona en ocasiones como el cerebro humano 

Pekín, China a 17 de junio de 2025.- Un estudio a las IA’s creadas por Google y Open AI realizado por un grupo de La Academia China de Ciencias, logró mostrar que la Inteligencia Artificial no solo imita respuestas programadas, sino que tienen ligeras similitudes a nuestro procesamiento cerebral humano.

Indicios mostraron que estos modelos de inteligencia artificial no solo reproducen patrones aprendidos, sino que construyen representaciones del mundo que se asemejan al modo que nosotros los humanos procesamos conceptos.

En este estudio se evaluó el comportamiento de modelos de lenguaje como chat GPT y Gemini Pro mediante una prueba llamada “el extraño”, diseñada para explorar como las inteligencias artificiales organizan objetos y conceptos, ambos sistemas generaron de forma autónoma 66 dimensiones conceptuales para clasificar objetos, los investigadores se sorprendieron al ver que esas categorías eran comprensibles y mostraban una estructura coherente con la forma en que el cerebro humano organiza el conocimiento, comentaron que “Estas representaciones no fueron impuestas, si no que emergieron espontáneamente”.

Este hallazgo no solo desafía la idea de que los modelos de IA funcionan repitiendo patrones, también abre nuevas oportunidades para el desarrollo de sistemas más intuitivos, comprensibles y cercanos al pensamiento humano.

Si estas herramientas son capaces de organizar información de manera conceptual, podrían aplicarse con mayor eficacia en áreas como la educación personalizada, la medicina diagnóstica o la interacción hombre-máquina, permitiendo que la IA no solo comprenda lo que decimos, sino también el cómo pensamos.