Aseguran en Colombia el primer submarino controlado a distancia: Funciona con satélite de Elon Musk y podía transportar hasta 1.5 toneladas de sustancias

Santa Marta, Colombia, a 2 de julio de 2025.- La Armada Nacional de Colombia ha marcado un hito en la lucha contra el narcotráfico al interceptar el primer narcosubmarino no tripulado detectado en aguas del mar Caribe. La nave, que operaba de forma teledirigida y estaba equipada con una antena satelital Starlink, representa un nuevo nivel de sofisticación tecnológica en las operaciones delictivas de los carteles de la droga.



El hallazgo se produjo cerca de Santa Marta, al norte del país, durante una operación de patrullaje marítimo. Aunque el semisumergible no transportaba carga ilícita en ese momento, las autoridades creen que estaba siendo sometido a pruebas antes de su utilización operativa. Según reportó la Armada, el artefacto pertenece al Clan del Golfo, la organización criminal más poderosa de Colombia.



Las imágenes difundidas muestran un diseño rudimentario pero funcional, con una estructura gris y una antena satelital vinculada a los servicios de la empresa estadounidense Starlink, propiedad del empresario Elon Musk. Este componente tecnológico sugiere una intención clara de controlar el vehículo a distancia y sortear la detección de radares.



"Estamos presenciando un cambio hacia tecnologías más avanzadas por parte de estas redes criminales, que buscan dificultar el rastreo y ganar autonomía operativa", explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada, en una rueda de prensa.



El uso de narcosubmarinos no es nuevo. Desde hace más de veinte años, estas embarcaciones han sido una herramienta clave para el transporte de drogas desde Colombia hacia Estados Unidos, Europa e incluso Oceanía. En 2018, las autoridades confiscaron un récord de 38 unidades en aguas del Atlántico y del Pacífico. En 2024, otro semisumergible con cinco toneladas de cocaína con destino a Australia fue interceptado en el Pacífico.



Investigaciones del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) revelan que carteles mexicanos como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han estado involucrados en el desarrollo de este tipo de vehículos, contratando ingenieros y expertos en tecnología desde al menos 2017.



Colombia, que alberga el 67 % de los cultivos de hoja de coca del planeta según Naciones Unidas, continúa enfrentando un desafío creciente ante el avance tecnológico del narcotráfico. La incautación de este narcosubmarino no tripulado demuestra que las rutas del crimen se están transformando y que las fuerzas del orden deben adaptarse rápidamente a esta nueva realidad.