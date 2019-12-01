SSPC alerta sobre los riesgos en la compra de medicamentos en redes sociales

Ciudad de México, 25 de septiembre del 2025.- Los ciberdelincuentes ofertan medicamentos a bajo costo que no cuentan con garantías de origen, almacenamiento, y conservación, pueden ser productos alterados, caducados o falsos.

Al no cumplir con los estándares de calidad, pueden generar efectos adversos graves y complicaciones clínicas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, alerta a la ciudadanía los riesgos de adquirir medicamentos en redes sociales.

Mediante labores de monitoreo en la red, se ha detectado la venta de medicamentos a bajo costo en redes sociales, mismos que no cuentan con garantías de origen, almacenamiento y conservación, pueden ser productos alterados, caducados o falsos, además, al no cumplir con los estándares de calidad, pueden generar efectos adversos graves y complicaciones clínicas.

También se ha detectado que los medicamentos que circulan de manera ilícita en redes sociales y plataformas digitales suelen tener diversos orígenes, en ocasiones son sustraídos o robados durante su transportación, o directamente de instituciones públicas, clínicas y hospitales, además, pueden tratarse de productos falsificados o caducados.



Por lo anterior, la SSPC emite las siguientes recomendaciones:



• Evitar la compra de medicamentos en redes sociales o vía pública a personas sin establecimientos formales, ya que no garantizan la seguridad del producto.

• Recordar que la oferta de medicamentos controlados sin receta es una señal de posible fraude o actividad ilegal.

• Realizar compras únicamente en sitios autorizados y debidamente establecidos.

• Desconfiar de precios excesivamente bajos, pues pueden indicar irregularidades en su origen o autenticidad.

• Solicitar siempre factura y garantía del producto.

• Verificar antes de comprar: número de lote y registro sanitario impresos en el empaque.

• Ser cautelosos con ofertas de productos escasos o de “venta limitada”, ya que suelen utilizarse para fraudes.

Si se requiere orientación para realizar una denuncia, llamar a la Unidad de Policía Cibernética de tu entidad, es seguro y confidencial. Si no se conoce el número, en la Ciberguía se puede consultar el apartado directorio, a través de la liga: https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es

Con estas acciones, la SSPC refrenda su compromiso para la fortalecer el uso responsable de la navegación en línea, así como la prevención de ciberdelitos a través de aplicaciones y redes sociales, que vulneran la seguridad de los usuarios, familiares y amigos.