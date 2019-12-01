Sin un disparo, se logró detención de "El Botox", informa Seguridad Pública de Michoacán

Sin un disparo, se logró detención de "El Botox", informa Seguridad Pública de Michoacán
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados  | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 12:31:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de enero del 2026.- Sin emitir un solo disparo, se logró la detención de César Alejandro N., alias  “El Botox”, y sus gatilleros, así lo informo el secretario de Seguridad Pública en Michoacán (SSP), Antonio Cruz Medina; fue detenido con dos de sus escoltas Esteban y Eder alias "El Pánico" y "El Greñas", de 29 y 18 años de edad respectivamente.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó que el día miércoles se logra la detención de su presunta operadora, Sandra Lizbeth N., esto en Santa Ana Amatlán, lo que condujo a la ubicación del líder delincuencial en un domicilio de la misma localidad.

Recalcó que El Botox fue detenido a las 07:22 horas de este jueves; posteriormente fue trasladado a la 43 zona militar con base en Apatzingán, después fue trasladado a Ciudad de México, donde se lleva a cabo la puesta a disposición.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que de inmediato se activó un operativo conjunto entre estado y federación para evitar reacciones o bloqueos delincuenciales; apuntó que hubo dos bloqueos que fueron desactivados por las fuerzas del orden.

Aseguró que sigue la investigación en contra del grupo "Blancos de Troya" que era liderado por "El Botox", por lo que van por la detención de sus integrantes, pues reconoció que es una banda muy amplia, procedimiento que seguirá por parte del Plan Citrícola Antiextorsión que encabeza la federación para la protección de los productores de la región de Apatzingán.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localiza la Policía Morelia a menor reportada como desaparecida en la colonia Industrial
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
Recupera Policía Morelia vehículo robado
Ultiman a un individuo en La Cedrera, en Uruapan, Michoacán 
Más información de la categoria
"Dejen de andarme buscando a mí": el día que "El Bótox" pidió clemencia a Harfuch y Sheinbaum
"El Botox" y dos escoltas fueron capturados en Santa Ana Amatlán, Michoacán; salen a la luz nuevos detalles de la detención
Harfuch revela detalles del operativo que llevó a la captura de “El Bótox” en Michoacán; saltó de su casa y fue alcanzado por agente mujer
Lupe Mora celebra detención de "El Botox" pero duda del fin de las extorsiones en Michoacán
Comentarios