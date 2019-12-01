Sin un disparo, se logró detención de "El Botox", informa Seguridad Pública de Michoacán

Morelia, Michoacán, a 22 de enero del 2026.- Sin emitir un solo disparo, se logró la detención de César Alejandro N., alias “El Botox”, y sus gatilleros, así lo informo el secretario de Seguridad Pública en Michoacán (SSP), Antonio Cruz Medina; fue detenido con dos de sus escoltas Esteban y Eder alias "El Pánico" y "El Greñas", de 29 y 18 años de edad respectivamente.

En conferencia de prensa, el funcionario estatal informó que el día miércoles se logra la detención de su presunta operadora, Sandra Lizbeth N., esto en Santa Ana Amatlán, lo que condujo a la ubicación del líder delincuencial en un domicilio de la misma localidad.

Recalcó que El Botox fue detenido a las 07:22 horas de este jueves; posteriormente fue trasladado a la 43 zona militar con base en Apatzingán, después fue trasladado a Ciudad de México, donde se lleva a cabo la puesta a disposición.

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que de inmediato se activó un operativo conjunto entre estado y federación para evitar reacciones o bloqueos delincuenciales; apuntó que hubo dos bloqueos que fueron desactivados por las fuerzas del orden.

Aseguró que sigue la investigación en contra del grupo "Blancos de Troya" que era liderado por "El Botox", por lo que van por la detención de sus integrantes, pues reconoció que es una banda muy amplia, procedimiento que seguirá por parte del Plan Citrícola Antiextorsión que encabeza la federación para la protección de los productores de la región de Apatzingán.