Sancionan a más de 40 farmacias por vender medicamentos vencidos o sin registro sanitario en Hidalgo

Pachuca, Hidalgo, a 12 de agosto de 2025.- Tras varios operativos de verificación hechos por la Secretaría de Salud a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISEH), sancionaron a más de 40 farmacias, esto por detectarse la venta de medicamentos caducados o sin registro sanitario, evitando que estos medicamentos potencialmente peligrosos, fueran suministrados a los futuros pacientes.

Se informó que la mayoría de estas revisiones, se llevaron a cabo en las zonas con alta densidad de población, como Tulancingo, Pachuca, Actopan, Tizayuca, Huejutla y diversas comunidades rurales, siendo un total de 364 visitas de inspección efectuadas a farmacias.

Los resultados de las mismas fueron: 28 con suspensiones temporales de actividades, 11 con aseguramientos de productos, 6 combinaciones de ambas y tan solo un caso de la destrucción de los insumos.

Se indicó que los casos más comunes fueron la venta de medicamentos caducados, medicamentos controlados sin el resguardo adecuado o fármacos almacenados en condiciones inadecuadas de temperatura y humedad, por lo que disminuye la eficacia, aparte de ser un riesgo directo para la salud.