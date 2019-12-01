Rescatan a menor de 13 años que fue privada de su libertad y abusada sexualmente en SLP; posiblemente fue contactada y engañada a través de redes sociales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 21:20:11
Villa de Pozos, San Luis Potosí, a 12 de agosto de 2025.- Luego de que familiares de una menor de  edad, denunciaran su desaparición y emitieran la Alerta Amber, elementos de la Guardia Civil Estatal desplegaron un operativo en el municipio de Villa de Pozos, en San Luís Potosí, que dio como resultado el rescate de la menor de 13 años de edad. 

Tras rescatar a la víctima, se comentó que declaró que en el domicilio que estaba ubicada, se mantenía bajo el resguardo de un hombre, quien la tenía en contra de su voluntad, y que afirma, abusó de ella sexualmente y en repetidas ocasiones. 

El hombre que es señalado como presunto responsable de los delitos ya mencionados, fue identificado como Ángel “N” de 34 años de edad, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. 

“Es importante que los padres estén atentos, porque las redes sociales en algunos casos son un medio para atraer a los menores. Son espacios abiertos donde suelen operar estas personas”, comentó la fiscal general de San Luís Potosí, Manuela García, ya que, al parecer, el sujeto detenido, contacto a su víctima por redes sociales.

