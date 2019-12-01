Rescatan a cuatro menores que fueron abandonadas por su madre en Campeche

Rescatan a cuatro menores que fueron abandonadas por su madre en Campeche
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 11:45:57
Campeche, Campeche, a 10 de septiembre de 2025.- Cuatro menores de edad, fueron rescatadas por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), en coordinación con el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) y el Sistema DIF Estatal, debido a que vivían en situación de abandono.

Los hechos ocurrieron en la calle Tamaulipas, del barrio de Santa Ana, en la capital de la entidad, donde acudieron las autoridades, después de que recibieran el reporte de que las menores se encontraban bajo el cuidado de su abuela, una mujer de la tercera edad, quien necesita atenciones y cuidados especiales

Según la información obtenida, las menores, unas gemelas de 9 años de edad, una adolescente de 13 y otra de 17, al parecer fueron abandonadas por su madre desde hace aproximadamente tres años.

Será el DIF Estatal, quien les brindará alojamiento temporal y atención integral, mientras se realizan las diligencias ministeriales y se reúne toda la investigación ante el Ministerio Público del CJM.

 

Noventa Grados
