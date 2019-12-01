Presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, es vinculado a proceso

Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Magdiel “N”, presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, ocurrido el 15 de marzo del 2022, en la ciudad de Zitácuaro.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se establece que el día en cita, el periodista se encontraba en su domicilio en la colonia Caravanbachell, lugar hasta el que llegó un hombre que lo saludó e inició una plática con él y que, minutos más tarde, accionó en su contra un arma de fuego calibre .9mm, para enseguida escapar.

En apego al Protocolo de Actuación e Investigación de Delitos Cometidos en Contra de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, la Fiscalía emprendió diligencias en diversas disciplinas que permitieron la obtención de datos objetivos y contundentes, con los cuales se pudo establecer la identidad y posible participación de Magdiel “N”, por lo se solicitó la respectiva orden de aprehensión ante el Juez de Control, misma que fue obsequiada.

Con base en lo establecido en la Ley Orgánica de la FGE y acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales, el 22 de marzo de ese año, se emitió la cédula de ofrecimiento y entrega de recompensa con el fin de incentivar la colaboración de la ciudadanía para la localización y detención de Magdiel “N”, por su posible participación en estos hechos.

En días pasados, el presunto responsable fue detenido por Policías de Investigación y puesto a disposición del órgano jurisdiccional que, tras valorar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, resolvió su vinculación a proceso; además le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.