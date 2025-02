Niega Gertz Manero que entrega de 29 líderes delincuenciales sea condición para evitar aranceles

Ciudad de México, a 28 de febrero 2025.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero negó que la entrega de los 29 líderes criminales a Estados Unidos haya sido establecida como una condición para evitar que se apliquen los aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas.

En ese sentido, refirió que la República Mexicana ha cumplido con su parte del acuerdo al que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con su homólogo estadounidense, por lo que no hay manera de justificar una sanción.

En conferencia de prensa, el fiscal general fue preguntado sobre si piensa que las acciones en materia de seguridad ayudarán a evitar que el presidente Trump aplique las tarifas a México, a lo que simplemente comentó que no quiere especular.

“Yo no quisiera especular sobre cosas que no me corresponden, pero la verdad de las cosas el cumplimiento de México es evidente. No hay ninguna manera de justificar una sanción a una conducta que no solamente no es sancionable, sino que además es encomiable”, consideró el servidor público.