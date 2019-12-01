Localizan en una cisterna el cuerpo de un adulto mayor que estaba desaparecido en Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 18:11:39
Zapotlán de Juárez, Hidalgo, a 12 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre de la tercera edad, quien había sido reportado como desaparecido en la comunidad de Acayuca, del municipio de Zapotlán de Juárez, fue localizado sin vida dentro de una cisterna.

El hombre fue identificado como José Carmelo Hernández López, de 94 años de edad, a quien sus familiares habían visto por última vez desde el pasado 9 de agosto, por lo que levantaron una denuncia por desaparición en la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo.

De acuerdo a información de las autoridades, el hallazgo del cuerpo, fue en un terreno ubicado en la avenida Revolución, en Acayuca.

Al lugar llegaron elementos policiacos, y autoridades ministeriales, Mientras que personal de Protección Municipal, se encargó de sacar el cuerpo de la cisterna, para poder realizar las diligencias correspondientes.

Asimismo, indicaron que se abrió una carpeta de investigación, para determinar la causa de la muerte, además poder esclarecer si el hecho fue provocado o si la víctima cayó de manera accidental en el lugar que fue localizado.

 

Noventa Grados
