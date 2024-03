Liberan a hombre que agredió a mujeres durante marcha del 8M en la Ciudad de México

Ciudad de México, 12 de marzo del 2024.- El hombre que agredió a un grupo de mujeres participantes de la marcha del 8M en la Ciudad de México, identificado como Abraham P., fue liberado horas después de su detención, así se dio a conocer este martes.

Cabe destacar que el masculino fue arrestado luego de golpear a varias participantes de la marcha feminista, en su intento por pasar entre la multitud con su motocicleta.

Se detalló que el hombre agresor si fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial Cuauhtémoc No. 2 por el delito de lesiones, no obstante, fue puesto en libertad a las pocas horas de su detención.

“La Policía Auxiliar tomó conocimiento del mismo y se puso a disposición del Ministerio Público a esta persona por delito de lesiones, si son de una curación menor a 15 días no son punibles por vía penal, me parece que al final se dictaminó como no punibles”, declaró Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana capitalina.

Reportes a través de las redes sociales señalaron que el sujeto en cuestión ha sido objeto de cuestionamientos por situaciones de acoso e inclusive fue despedido de su actual trabajo tras las agresiones cometidas.