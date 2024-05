“Un video no me define”, responde candidata del PAN, Evelin Mayén, ante imágenes donde carga un arma de fuego

Estado de México, 17 de mayo de 2024.- Luego de que se difundiera un video en el que se ve a la candidata del PAN a la presidencia municipal de Jilotzingo, Estado de México, en una fiesta bebiendo y disparando armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, la panista confesó ser ella quien aparece en dicho video.

Fue por medio de un video que Mayén se disculpó por el video que se filtró en redes sociales, pero agregó que “un video no la define”.

“Asumo mi responsabilidad, me equivoqué. Sin embargo, un video no me define, me define mi trabajo, ustedes me conocen y ustedes saben lo que hemos venido realizando. Este proyecto se sigue fortaleciendo”, dijo.

En el video que dura poco más de un minuto, se aprecia a la candidata del PAN bebiendo de una botella mientras se encuentra en una fiesta. Momentos después aparece junto a una mujer y un hombre bailando.

No fue sino poco después, al final del video, que Evelin Mayén aparece portando una arma de uso exclusivo del Ejército Mexicano, disparando en varias ocasiones al aire, todo esto mientras dos hombres le ayudan a soportar el retroceso del arma.

Se trata de un fusil semiautomático AR-15, una de las armas que sólo puede ser usada por militares, pero cuyo uso se ha popularizado entre criminales.