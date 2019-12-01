Joven resulta herido al derrapar con su motocicleta en Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 09:24:11
Zamora, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025.- La madrugada de este jueves un joven resulto con algunos golpes y lesiones, al derraparse en su motocicleta debido a la mojado de la cinta asfáltica.

El accidente ocurrió a las 00:50 horas, en el cruce de las Avenidas Juárez y 5 de Mayo, de la zona Centro, lugar que fue resguardado por elementos de Tránsito Municipal.

Paramédicos de Rescate le brindaron los primeros auxilios a Miguel Ángel E., V., de 25 años de edad, vecino de la colonia Valencia Primera Sección, el cual no requirió ser trasladado a un nosocomio.

La unidad que conducía el joven es una Bajaj tipo Dominar 400, color blanco con negro, con placa de circulación 22PUX7 de Michoacán, la cual quedo asegurada por los oficiales mientras se determina la situación del accidente.

