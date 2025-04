Investigan a funcionarios aduanales tras aseguramiento de 10 millones de diésel en Tamaulipas

Ciudad de México, a 8 de abril 2025.- El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que algunas agencias aduanales, así como funcionarios son investigados tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel que entraron a México con una denominación fiscal diferente, en Tamaulipas.

“De inmediato aseguró el barco, y ya se iniciaron las acciones contra las agencias aduanales y contra los funcionarios que hubieran permitido que bajara ese diésel. A todos ya se les inició el procedimiento y el barco está detenido y están asegurados muchos litros de diésel”, puntualizó.

Durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, el servidor público indicó que ya iniciaron las indagatorias y el buque Challenge Proxycon está bajo su resguardo.

Además, el fiscal general reveló que todo el papeleo sobre la carga del navío era falsa, por lo que aun no se tiene toda la información necesaria.

“No tenemos todavía la información firme porque toda la documentación aduanal está falseada, venía por cantidades que no eran, con un tipo de combustible que no era y con esa información falsa, cualquiera tipo de dato, hasta que no nos lo den todos los servicios internacionales, de salida, no lo podemos ratificar”, expuso Gertz Manero.