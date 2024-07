Familiares de ex candidato en Coeneo son desplazados tras agresión armada

Morelia, Michoacán, a 24 de julio del 2024.- Antonio Carreño Sosa, líder estatal de Movimiento Ciudadano (MC), informó que tras el atentado armado que sufrió el ex candidato de su partido a la alcaldía de Coeneo, Daniel Alanís, sus familiares cambiaron de residencia por temas de seguridad.

Indicó que este martes interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE), donde tanto Daniel Alanís como sus familiares expusieron algunas situaciones que sufrieron previo al atentado.

"Se puso la denuncia correspondiente y ayer acompañamos a la familia del candidato, se pusieron medidas cautelares por la gravedad del caso y por el motivo directo del cual fueron víctimas. El resto de la familia está evaluando situaciones a partir de su calidad de migrantes que son", comentó el líder estatal de MC.

Carreño Sosa agregó que no existen condiciones de seguridad en Coeneo y la población se mantiene en la incertidumbre, además de que luego del proceso electoral, al menos dos ex candidatos a presidentes municipales recibieron advertencias de no iniciar procesos de impugnaciones.

"Recibieron comentarios sobre las impugnaciones, una invitación para no seguir en temas jurídicos (...) planteamos acudir ante autoridades y decidieron no hacerlo", comentó Antonio Carreño Sosa.

Fue este domingo que, en la vivienda de Daniel Alanís, ex candidato a la presidencia municipal de Coeneo, un comando se apareció para balacear la casa con armas de grueso calibre.