Este fin de semana se registraron 5 asesinatos en Colima; hay una mujer entre las víctimas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 16:50:31
Colima, Colima, a 15 de septiembre de 2025.- Autoridades locales informaron, que este fin de semana pasado, ocurrieron al menos 5 asesinatos en tres municipios de la entidad.

El primero de los asesinatos, se registró el pasado sábado 13 de septiembre, dentro de una vivienda en Manzanillo, ubicada en la calle Almendros del Barrio III, donde una mujer y un hombre fueron ultimados dentro de su domicilio.

Horas más tarde, en una localidad de Quesería, Cuauhtémoc, se localizó el cuerpo de un hombre con una cartulina que contenía un mensaje, el cual aseguran, fue ejecutado en la calle 20 de Noviembre.

Al día siguiente, domingo 14 de septiembre del año en curso, se registró el cuarto asesinato, ya que autoridades locales indicaron que localizaron el cuerpo de un adulto mayor asesinado, en la calle Cristóbal Colón, este con visibles muestras de violencia.

Y el último de los hechos, sucedió tan solo horas más tarde, dentro de un negocio de venta de birria, ubicado en el kilómetro 17 de la autopista Colima-Guadalajara, donde autoridades locales indican, que un hombre fue ultimado dentro del local.

Ante esto, las autoridades de Colima informaron que, respecto a los hechos violentos que se vivieron este fin de semana, y dejaron 5 personas sin vida, se sigue investigando para dar con el paradero de los que cometieron estos crímenes, para así, deslindar responsabilidades.

 

