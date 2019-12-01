Encuentran cuerpo sin vida de un individuo en una huerta en la comunidad La Escondida de Tingambato, Michoacán

Encuentran cuerpo sin vida de un individuo en una huerta en la comunidad La Escondida de Tingambato, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:01:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tingambato, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en las afuera de una huerta ubicada en la carretera que va a la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida rúa, en la comunidad de La Escondida, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tras hacerse virales, seis policías “pakales” fueron detenidos por “tablear” a un detenido en Chiapas 
Se cae elevador en centro comercial de la CDMX; hay dos heridos
Arrollan a motociclista en Uruapan, Michoacán, pierde la vida
Abandonan auto con un niño secuestrado en Senguio, Michoacán: lo raptaron horas antes de los brazos de su madre
Más información de la categoria
Presunto responsable del homicidio del periodista Armando Linares López, es vinculado a proceso
Celebra EEUU extradición de 26 líderes del crimen desde México: Lo anuncia como triunfo de Trump sobre cárteles mexicanos
El municipio de Querétaro se ha posicionado como la capital de la cultura y referente de manifestación artística; asegura Secretaria de Turismo
Recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos no viajar a seis estados mexicanos
Comentarios