Encuentran cuerpo sin vida de un individuo en una huerta en la comunidad La Escondida de Tingambato, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 22:01:29

Tingambato, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- El cuerpo de un hombre que fue asesinado a balazos se localizó en las afuera de una huerta ubicada en la carretera que va a la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida rúa, en la comunidad de La Escondida, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.