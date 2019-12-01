En Zamora, Michoacán aprehende la GC a un sujeto que traía una moto robada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:18:49

Zamora, Michoacán, a 23 de enero 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a un joven motociclista, luego de que la unidad que conducía contara con reporte de robo vigente.

Sobre el particular se informó que los oficiales de la ley, llevaban a cabo recorridos de vigilancia y prevención, por la colonia Trasierra.

En un momento determinado al llegar a la altura de la calle Estado de Sinaloa, le marcaron el alto al chofer de una motocicleta, marca Yamaha, de color azul, modelo FZ25, que transitaba a exceso de velocidad y sin casco protector.

Al detener a quien dijo llamarse Francisco Javier B. R., de 27 años de edad, vecino de la colonia Los Encinos, le realizaron una revisión de rutina sin encontrarle nada ilícito entre sus pertenencias, sin embargo la motocicleta arrojó reporte de robo vigente.

Por tal motivo la moto y su chofer fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado para que le defina su situación legal.