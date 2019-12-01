En Uruapan, Michoacán detiene la Guardia a un sujeto en posesión de estupefacientes sintéticos

En Uruapan, Michoacán detiene la Guardia a un sujeto en posesión de estupefacientes sintéticos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 07:16:27
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 23 de enero 2026.- En posesión de más de 20 gramos de la droga sintética conocida como “crystal” fue detenido un sujeto por los elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, durante un operativo de vigilancia y disuasión del delito, al sur de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que los oficiales circulaban por la carretera libre Uruapan-Lombardía, a la altura de la colonia Zumpimito, cuando le marcaron el alto a Jesús E. G., de 44 años de edad, vecino de la colonia La Pinera.

A quien al realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa de color blanco, con las características de la droga en mención, la cual tenía un peso de 24.5 gramos. 

Por tal motivo fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para se inicien las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reportan explosión e incendio en maquiladora de Matamoros, Tamaulipas; hay varios lesionados
Balean a mujer en calles de García, Nuevo León
Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas
En Zamora, Michoacán aprehende la GC a un sujeto que traía una moto robada
Más información de la categoria
Percepción de inseguridad en México sube a 63.8% al cierre de 2025, revela INEGI
Carambola en la autopista México-Pachuca deja al menos dos personas muertas
Habló de más y firmó su sentencia: Los videos de “El Botox” que encendieron a Harfuch y Sheinbaum y precipitaron su cacería; de la denuncia social a la intervención de Trump
Víctimas originarias de Michoacán con reporte de desaparición, fueron localizadas sin vida en Valle de Santiago, Guanajuato
Comentarios