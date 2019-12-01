En Uruapan, Michoacán detiene la Guardia a un sujeto en posesión de estupefacientes sintéticos

Uruapan, Michoacán, a 23 de enero 2026.- En posesión de más de 20 gramos de la droga sintética conocida como “crystal” fue detenido un sujeto por los elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, durante un operativo de vigilancia y disuasión del delito, al sur de la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Sobre el particular se informó que los oficiales circulaban por la carretera libre Uruapan-Lombardía, a la altura de la colonia Zumpimito, cuando le marcaron el alto a Jesús E. G., de 44 años de edad, vecino de la colonia La Pinera.

A quien al realizarle una revisión de rutina le encontraron entre sus pertenencias una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia granulosa de color blanco, con las características de la droga en mención, la cual tenía un peso de 24.5 gramos.

Por tal motivo fue detenido y trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, para se inicien las investigaciones correspondientes.