El Marqués arranca operativo con motivo del 215 aniversario de la Independencia

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre de 2025.- Con el objetivo de garantizar el orden y la seguridad de la ciudadanía durante los festejos de la Independencia de México, el gobierno municipal de El Marqués, encabezado por Rodrigo Monsalvo Castelán, realizó el arranque del operativo interinstitucional, que mantendrá presencia en las diferentes comunidades y fraccionamientos en los que se realizarán festejos patrios.

En dicho operativo participarán más de 650 elementos, a bordo de más de 100 unidades especiales, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Secretaría de Movilidad, la Dirección de Inspección Municipal y la Secretaría de Gobierno.