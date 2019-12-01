Detienen a sujeto en el aeropuerto de Guadalajara que se hacía pasar por sacerdote por haber abusado sexualmente de una menor  

Detienen a sujeto en el aeropuerto de Guadalajara que se hacía pasar por sacerdote por haber abusado sexualmente de una menor  
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 16:50:41
Guadalajara, Jalisco, a 12 de agosto de 2025.- Se dio a conocer que el pasado sábado  en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), hizo la detención de un hombre, identificado como Bernardo Moncada, de origen colombiano y supuesto sacerdote, por el abuso sexual de una menor en 2022, en la alcaldía Coyoacán. 

Fuentes oficiales informan que, los agentes de la PDI, se trasladaron al dicho aeropuerto el pasado sábado, para cumplir con una orden de aprehensión en contra de Bernardo Moncada, y fue ahí, donde logran concretar la detención.

El pasado 26 de enero, del año en curso, la menor de 15 años denunció los hechos, indicando que el sujeto hacía estancias en el domicilio donde la víctima vivía con su familia, y que fue ahí donde él, abuso de ella en reiteradas ocasiones desde 2022, hasta 2024. Además, agregó que ella estaba bajo amenazas de este sujeto, ya que le decía que si le contaba algo a alguien, él iba a atentar contra sus padres, pues presuntamente él conocía a muchas personas integrantes de la delincuencia organizada, motivo por el cual, la menor no había denunciado los hechos. 

Tras la denuncia, las autoridades confirmaron que el sujeto era un falso sacerdote, y que realizaba demasiados viajes fuera del país, motivo por el cual cuadraron todo, el día de su detención, pues sabían que el sujeto llegaría ese día a Guadalajara procedente de Panamá. A día de hoy, Bernardo Moncada, se encuentra en el Reclusorio Oriente, donde lo requirió un juez de control.

