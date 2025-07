Detienen a ex policía municipal por presuntos delitos federales en Morelos

Cuernavaca, Morelos, a 3 de julio de 2025.- Este jueves a las 10:00 horas, un operativo fue desplegado por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Morelos, en conjunto con personal de la Marina, Guardia Nacional y el Ejército, en la colonia Lienzo del Charro al norte de Cuernavaca, en el que detuvieron a un ex policía municipal de Morelos, identificado como Adrián “N”.

El ex policía municipal está presuntamente relacionado con diversos delitos federales, entre ellos el narcomenudeo.

El detenido, se encontraba escondido dentro de un cuarto de un edificio ubicado en la colonia ya mencionada, por ello, los elementos de seguridad tuvieron que derribar la puerta, logrando así, su captura. En la inspección del lugar se aseguraron distintos cartuchos útiles, una camioneta con reporte de robo y distintas armas cortas.

"Se trata de un ex policía municipal en situación de separación ahorita lo vamos a poner a disposición, no es activo, es una persona implicada por posible venta de narcomenudeo y otros delitos, ahorita se pondrá a disposición, de las autoridades competentes, nuestro compromiso es poner a disposición a todas las personas que le hacen daño al estado y a los morelenses… El mensaje es claro, en Morelos no habrá tregua con la delincuencia; estamos trabajando todos los días en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado (FGE) y autoridades municipales para garantizar gobernabilidad y cero impunidad”, indicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano.