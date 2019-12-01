Desaparición de Trabajadores en San Miguel Taimeo, Zinapécuaro, Causa Preocupación

Desaparición de Trabajadores en San Miguel Taimeo, Zinapécuaro, Causa Preocupación
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Octubre de 2025 a las 19:18:25
Morelia, Michoacán, 1 de octubre de 2025.- Habitantes de la tenencia de San Miguel Taimeo, municipio de Zinapécuaro, denunciaron la desaparición de María Matilde Reyes Sánchez y Gerardo David Sánchez, quienes salieron a trabajar a un invernadero de la localidad y hasta el momento se desconoce su ubicación.

Familiares de ambos desaparecidos han solicitado el apoyo de las autoridades estatales y municipales, a través de las áreas correspondientes, para dar con el paradero de María y Gerardo con quienes perdieron  contacto este 30 de septiembre.

Ciudadanos de la región han manifestado su preocupación por los hechos de inseguridad reportados en Zinapécuaro desde 2024, señalando que existen varios casos de personas desaparecidas en la demarcación.

Los vecinos agregaron que las víctimas son personas de "bien" que se dedican a buscar el sustento diario para sus familias.

Datos preliminares indican que la desaparición de María y Gerardo ocurrió tras un enfrentamiento entre civiles armados y personal de la Fiscalía General del Estado, hechos ocurridos este martes.

Noventa Grados
