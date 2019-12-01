De nueva cuenta colocan mantas contra mandos militares en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Agosto de 2025 a las 16:58:24
Apatzingán, Mich., a 12 de agosto de 2025.- Durante la mañana de este martes, elementos de la Guardia Civil hallaron tres mantas con mensajes presuntamente vinculados a un grupo delictivo, en distintos puntos del municipio de Apatzingán.

De acuerdo con información oficial, los hallazgos se produjeron en el marco de patrullajes preventivos. Las mantas fueron encontradas en la avenida Tepalcatec, a la altura de la colonia Buenos Aires; en la avenida Constitución de 1814, en la colonia Lázaro Cárdenas; y en la avenida Corregidora, dentro de la colonia Ferrocarril.

El contenido, dirigido aparentemente a autoridades federales, incluía señalamientos contra mandos militares y referencias a la situación de violencia que atraviesa la región de Tierra Caliente.

Tras asegurar las mantas, el personal policial las puso a disposición de la autoridad correspondiente para el inicio de las investigaciones. Por el momento, no se ha reportado la captura de personas relacionadas con su colocación, aunque las fuerzas de seguridad mantienen operativos y patrullajes reforzados en la zona.

Cabe señalar que apenas el pasado 9 de agosto, sujetos desconocidos abandonaron al menos tres lonas con mensajes contra mandos militares, en calles del municipio de Apatzingán, siendo aseguradas por las autoridades.

