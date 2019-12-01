De la tragedia al arresto: capturan en Michoacán al conductor del camión arrollado por tren en Atlacomulco

Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre del 2025. —El conductor se mantenía prófugo y era buscado por homicidio y lesiones por atravesar el cruce de ferrocarril en el que fue impactado, lo que dejó 10 pasajeros muertos y 57 heridos.

La gran incógnita del accidente ferroviario del pasado 8 de septiembre en Atlacomulco, Estado de México, se ha resuelto. El conductor del autobús que fue arrollado al atravesar el cruce de tren ha sido localizado y detenido este domingo en la ciudad de Morelia, Michoacán, según ha informado la Fiscalía de este Estado en colaboración con la del Estado de México. El hombre que transportaba a más de 55 personas enfrenta cargos por homicidio y lesiones por el accidente que ha dejado 10 muertos y 57 heridos, en su mayoría empleadas domésticas y albañiles.

Una de las principales preguntas que repetían los afectados la semana pasada en los hospitales y en la morgue era dónde estaba el conductor después del accidente. En el conteo de los heridos y en el registro de muertos no aparecía el nombre del chofer, que escapó del lugar del accidente cuando el autobús, que fue arrastrado por el tren, se detuvo.

El presidente municipal de San José del Rincón, municipio vecino del que proceden la mayor parte de los heridos, se ha acercado al hospital a tranquilizar a los familiares. Asegura que la empresa del autobús se hará “cargo de todo” y que se les brindará un equipo jurídico para que puedan gestionar el seguro y los gastos de traslado, así como el hospital. “Hay que implementar banderillas”, reconoció Javier Mercado, y ha añadido que se implementará un programa para instruir a los conductores sobre los riesgos en los cruces de ferrocarril. “Hay todavía gente que iba en el autobús a la que no han localizado y otros a los que no han identificado”, señala el representante.