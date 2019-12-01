Crimen en Michoacán arma sus propios escuadrones antibombas: Los capacitan para desminar a mano y con detectores de metales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 19:58:32

Morelia, Mich., a 24 de septiembre de 2025.- El crimen organizado que opera en Michoacán no deja de actualizarse y especializarse en un entorno de constante cambio; luego de inundar la Tierra Caliente de minas explosivas, los delincuentes ahora entrenan y capacitan a sus propios escuadrones anti bombas.

A través de las redes sociales, en al menos dos ocasiones miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han compartido videos de esta nueva célula especializada en desactivación de explosivos.

En un video que circula en las redes desde finales de junio de 2025, se muestra a un sicario siendo capacitado en el uso del detector de metales para hallar un artefacto sembrado en un camino de terracería. Tras localizar el aparato, se procede a su desactivación manual.

Otra fotografía más reciente muestra a un sicario del CJNG descansando junto a un rifle de grueso calibre y su detector de metales. El cartel se ha caracterizado por formar grupos especializados, desde sicarios profesionales a pilotos de dron.

El gobierno de los Estados Unidos ofrece 26 millones de dólares como recompensas por los líderes delictivos de la Tierra Caliente, los cuales gozan en Michoacán de una gran riqueza y poder políticos que les garantizar impunidad.

La lucha del crimen organizado por el control del territorio, ha llenado los caminos y huertas de la entidad con minas, sumando más de 4 mil explosivos desactivados de finales de 2023 a la fecha.